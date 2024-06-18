По словам министра, функция будет размещена в разделе для бизнеса.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что услуга е-бронирования появится в "Дії" уже через несколько недель. Об этом он сказал во время Powerup Ukraine conference в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Через несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматический", - подчеркнул министр.

По словам Федорова, услуга будет запущена через "Дію" в разделе для бизнеса.

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В свою очередь аналитики Центра совместных действий рассказали для 24 канала, что сначала Министерство экономики с помощью "Дії" должно сформировать Единый перечень государственных органов, которые смогут бронировать работников. После чего руководители этих предприятий или учреждений будут подавать через приложение списки работников для бронирования.

Когда Минэкономики проверит данные о воинском учете и официальном трудоустройстве, будет принято решение, подтверждать ли бронь. Если решение будет положительным, то человек получит выписку, подтверждающую отсрочку от призыва. Для этого уже забронированный работник должен лично подать заявление через "Дію".

Бронирование от мобилизации - последние новости

Ранее адвокат Роман Ухов рассказал, могут ли мобилизовать работника, если его не успели вовремя забронировать. По его словам, если предприятие не успело забронировать работника и ему вручили повестку, то он должен явиться в ТЦК. Также его могут мобилизовать и это будет законно.

"Не предусмотрено такого основания увольнения лица - "забронировано с опозданием". Предприятие должно заблаговременно этим вопросом заниматься, решать этот вопрос. Если лицо не имеет брони и его мобилизовали - это будет признано законным, даже если в дальнейшем предприятие что-то захочет сделать, каким-то образом подать на бронирование. То есть ТЦК на время его мобилизации не имело информации о том, что лицо является забронированным", - отметил юрист.

Также стало известно, что в приложении "Резерв+" появятся данные о бронировании. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко назвала дату такого обновления.

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