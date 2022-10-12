Подарок на День защитника Украины должен быть одновременно практичным и полным искренних чувств.

14 октября Украина отметит День защитника. Это один из самых важных праздников в этом году, ведь сейчас во время войны наши защитники сражаются за независимость Родины. Ко Дню защитника украинцы будут дарить подарки родным, коллегам и друзьям. УНИАН собрал лучшие идеи подарков, которые совмещают практичность и силу чувств.

Что подарить на День защитника - список идей

Подарок для уюта будет уместен в этот праздник, ведь во время войны нам всем хочется комфортной жизни. Поэтому на День защитника можно подарить массажер, подушку, кружку, варежки, халат или полотенце. Можно подобрать вещь с тематическим патриотическим рисунком.

будет уместен в этот праздник, ведь во время войны нам всем хочется комфортной жизни. Поэтому на День защитника можно подарить массажер, подушку, кружку, варежки, халат или полотенце. Можно подобрать вещь с тематическим патриотическим рисунком. Ещё один уютный и полезный подарок - сертификат на косметологические процедуры , массаж или в спа.

, массаж или в спа. Согревающий подарок - хорошая идея для этого года, когда в украинских домах могут быть перебои с отоплением. Это может быть термос, термобелье, электропростынь, теплый плед, свитер.

- хорошая идея для этого года, когда в украинских домах могут быть перебои с отоплением. Это может быть термос, термобелье, электропростынь, теплый плед, свитер. Деловому и стильному мужчине понравятся мужские аксессуары , такие как рюкзак, портмоне, ремень, визитница, гребень для усов и бороды, запонки.

, такие как рюкзак, портмоне, ремень, визитница, гребень для усов и бороды, запонки. Подарки для хобби актуальны в любой праздник, в том числе и на День защитника. Таким подарком вы покажете, что знаете об увлечениях человека и уважаете их.

актуальны в любой праздник, в том числе и на День защитника. Таким подарком вы покажете, что знаете об увлечениях человека и уважаете их. Если не знаете увлечений человека - можно подарить подарочный сертификат в магазин техники, книжный или продуктовый. Так человек сможет сам выбрать себе презент.

в магазин техники, книжный или продуктовый. Так человек сможет сам выбрать себе презент. Съедобный подарок порадует любого человека, но важно угадать с вкусовыми предпочтениями человека. Кто-то будет рад набору колбас или сыров, а кому-то по душе фруктовые корзины или сладости.

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