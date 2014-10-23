Львов накрыла волна минирований: эвакуированы ОГА, облсовет и три супермаркета

Как сообщили УНИАН во Львовской ОГА, около 15.30 неизвестный мужчина позвонил на номер одного из руководителей подразделений облгосадминистрации и сообщил, что здание на улице Винниченко во Львове заминирована и что в здании сработает взрывное устройство. После того неизвестный воскликнул «Слава нации» и бросил трубку, не выдвигая никаких требований, которые бы могли предотвратить взрыв.

Из помещения здания на улице Винниченко, 16/18, в которой размещаются Львовская ОГА и Львовский областной совет, началась эвакуация работников и посетителей, прибыли специалисты подразделений и взрывотехники для проведения обследования здания и прилегающей территории.

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Через час, около 16.30, как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, на телефон оперативной службы “102” позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в помещении супермаркета “Фуршет” заложено взрывное устройство, которое вскоре сработает.

Поскольку аноним не указал адрес супермаркета и бросил трубку, правоохранители начали эвакуацию персонала и посетителей всех супермаркетов сети “Фуршет” во Львове (в городе насчитывается три супермаркета “Фуршет”).

На место события начинают прибывать оперативно-спасательные подразделения, взрывотехники, кинологи, медики.

С начала проведения АТО в городе Львове уже зафиксировано 89 сообщений о минировании.