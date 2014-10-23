В день выборов правопорядок будут обеспечивать 82 тыс. милиционеров

Об этом на селекторном совещании Кабинета министров сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. "Всего охрану общественного порядка избирательного процесса будут осуществлять на выборах 82 тыс. милиционеров. Из них 61 тыс. будет заниматься непосредственно охраной избирательной документации, избирательного процесса", - сказал он.

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Еще 18 тыс. милиционеров будут обеспечивать охрану правопорядка непосредственно на улицах, а еще 4 тыс. будут входить в состав групп специального реагирования на тех территориях и участках, где возможна "опасность террористических действий или агрессивных действий тех или иных кандидатов".