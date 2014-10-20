На парламентских выборах проголосуют более 70 тысяч заключенных

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Владимира Палагнюка об обеспечении конституционных прав заключенных и осужденных на выборах народных депутатов.

В частности, как говорится в заявлении, в настоящее время в 145 учреждениях, относящихся к сфере управления ГПтС, выделено помещение для проведения голосования и образованы участковые избирательные комиссии специальных избирательных участков учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, в состав которых вошло 2100 человек.

По словам Палагнюка, принимаются меры по их надлежащему обустройству и обеспечению средствами связи. В местах массового пребывания избирателей оборудованы информационные стенды, на которых размещена информация, связанная с подготовкой и проведением внеочередных выборов народных депутатов 26 октября.

Читайте такжеРада назначила на 26 октября выборы мэров в 10 городах

«В целом, по предварительной информации, численность избирателей в этих учреждениях составит более 70 тыс. человек», - проинформировал председатель ГПтС.

Вместе с тем, констатировал он, остается проблемной организация выборов в учреждениях уголовно-исполнительной службы в Донецкой и Луганской областях, расположенных на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированием. «Решение этого вопроса зависит от общей ситуации в государстве», - добавил Палагнюк.

Также он предостерег подчиненных от любого вмешательства в работу избирательных комиссий или влияния на свободное волеизъявление осужденных или заключенных. «По фактам выявленных нарушений будут приниматься самые жесткие меры реагирования и дисциплинарного наказания», - заявил председатель ГПтС.

С целью оперативного реагирования на все возможные нарушения избирательного процесса в органах и учреждениях ГПтС Украины, Палагнюк призвал представителей общественности, сотрудников ведомства, лиц, находящихся в учреждениях, и их родственников сообщать о таких случаях на «горячую телефонную линию» ГПтС Украины по номеру: (044) 207-36-09.