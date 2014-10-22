На Донетчине при восстановлении электроснабжения энергетик подорвался на мине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

В сообщении отмечается, что во время устранения обрывов электрических проводов возле села Степановка Шахтерского района произошел взрыв неизвестного предмета на земле, и от взрыва пострадал один из энергетиков, которые в этот день работали над восстановлением электроснабжения для поселков данного района, он получил ранения лица и кистей.

Читайте такжеВ Донецкой области двое мирных жителей погибли, подорвавшись на мине

Пострадавшему электромонтеру оперативно-выездной бригады Шахтерского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) Александру Лысогору (1973 года рождения) была оказана первая медицинская помощь, затем его доставили в больницу. Врачи-офтальмологи провели мероприятия по устранению повреждения роговицы глаз, и он видит на оба глаза.

«Донецкоблэнерго» (ДТЭК) оперативно оказало необходимую материальную помощь для лечения энергетика Лысогора.

Читайте такжеВ Донецкой области во время восстановления электроснабжения ранены двое энергетиков

В ДТЭК напомнили, что недавно, 13 октября, при ремонте этой же линии электропередачи в районе села Мариновка Шахтерского района осколочные ранения обеих ног и руки получил электромонтер Шахтерского РЭС «Донецкоблэнерго» Сергей Ольховский, 1983 года рождения. Сейчас он находится еще на лечении в больнице, его состояние удовлетворительное.