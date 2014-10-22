В Украине уже дали тепло почти в треть школ, детсадов и больниц

Около трети школ, детсадов и больниц в Украине уже отапливаются, подключение тепла заведениям социальной сферы и жилищного фонда проходит без сбоев.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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По информации оперативно-диспетчерской службы Минрегиона Украины, куда поступают данные из всех областей, по состоянию на 10.00 22 октября в Украине к отоплению подключили более 20% школ (3626 из 18068 школ), 30% детских садов (4241 из 13183), почти 30 % лечебно-профилактических учреждений (1918 из 6457) и около 10% жилого фонда (13589 из 144942 жилых домов).

Больше всего школ получили уже отопление в Николаевской - теплоноситель подан 503 из 576 школ (87,3%) и в Винницкой - теплоноситель подан 611 школам из 888 (68,8%) областях.

Сумская, Луганская, Винницкая, Николаевская области лидируют в подключении отопления дошкольным учебным заведениям - 96,7 (264 из 273 детсадов), 89,8 (106 из 118 детсадов), 84,4% (659 из 781дитсадкив) и 83,6% (408 из 488 детсадов) соответственно. Эти же регионы также подключили отопление большинству больниц на своих территориях. Также Полтавская область подключила отопление в 92,2% больниц (118 из 128).

Параллельно с учреждениями социальной сферы теплоноситель начали подавать и домам жилого фонда. В Донецкой области уже отапливается 8731 из 21224, или 41,1% жилых домов (речь идет о территориях, подконтрольных украинской власти).

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В лидерах по подключению отопления населения также Винницкая область, где теплоноситель на сегодняшний день получили более 32% жилых домов - 1348 из 4162.

По поручению Гройсмана Минрегион Украины контролирует ход работ по запуску работы котельных.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Украины Петр Порошенко поручил правительству до конца текущей недели подключить к отоплению весь жилой фонд.