За выходные на Луганщине погибли 3 военных, еще 14 военных и 2 мирных жителя были ранены

Как сообщает своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Татьяна Погукай, 18 октября боевики обстреляли с. Нижнетеплое, Станично-Луганского района, в результате чего были ранены двое местных жителей (1937 и 1952 г. р.).

Также с территории Станично-Луганского района был совершен минометный обстрел с. Ольховая Станично-Луганского района. В результате был смертельно ранен один военнослужащий.

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19 октября боевиками осуществлены артиллерийские обстрелы блокпоста с. Смелое Славяносербского района - один военнослужащий 1971 г. р. погиб и девять получили ранения.

В тот же день в ходе минометного обстрела вблизи пгт Фрунзе (Славяносербский район) погиб 27-летний военнослужащий.

Также 19 октября в травмпункт Северодонецкой больницы с минно-осколочными ранениями и многочисленными ушибами были госпитализированы пять военнослужащих ВСУ (1988, 1988, 1990, 1991, 1993 г. р.).

Данные факты зарегистрированы. Проводится проверка.