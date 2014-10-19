Боевики нанесли минометный удар по Авдеевке и обстреляли позиции сил АТО из "Градов"

За минувшие сутки боевики нанесли минометный удар по Авдеевке и обстреляли позиции сил антитеррористической операции из установок «Град» в ряде населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщил на брифинге спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«В районе населенных пунктов Николаевка, Новобахмутовка, Тоненькое Донецкой области позиции наших силовиков были обстреляны боевиками из реактивных установок «Град». Кроме того, террористы нанесли минометный удар по населенному пункту Авдеевка», - сказал он.

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Лысенко также отметил, что 18 октября в 22:20 в районе населенного пункта Сартана возле Мариуполя был зафиксирован пролет одного беспилотного летательного аппарата по маршруту «Мариуполь-Коминтерново».

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, за минувшие сутки потерь в зоне проведения АТО среди украинских военных нет, 13 военнослужащих получили ранения.