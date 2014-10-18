В заповеднике "София Киевская" обвалилась часть стены (фото)
15:58, 18 октября 2014Общество
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Обрушилась часть стены заповедника "София Киевская", отделявшая его территорию от внутреннего двора жилого дома по ул. Стрелецкая, 7/6.
фото Irina Nikiforova
Длина обвалившегося участка приблизительно 50 м. Об этом сообщила общественный активист Ирина Никифорова на своей странице в соцсети.
фото Irina Nikiforova
фото Irina Nikiforova
фото Irina Nikiforova
В Софии Киевской рухнули 50 метров стены
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