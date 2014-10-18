В заповеднике "София Киевская" обвалилась часть стены (фото)

15:58, 18 октября 2014
Общество
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Обрушилась часть стены заповедника "София Киевская", отделявшая его территорию от внутреннего двора жилого дома по ул. Стрелецкая, 7/6.

фото Irina Nikiforova

Длина обвалившегося участка приблизительно 50 м. Об этом сообщила общественный активист Ирина Никифорова на своей странице в соцсети.

фото Irina Nikiforova

фото Irina Nikiforova
Irina Nikiforova

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