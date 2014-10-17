На Харьковщине на пути поезда взорвали рельсы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины на Южной железной дороге, машинист поезда применил экстренное торможение. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно, контактная сеть и выбиты стекла в локомотиве поезда.

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На место происшествия выезжало руководство УМВД на Южной железной дороге, следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, сотрудники Службы безопасности Украины.

Проводятся работы по восстановлению движения на указанном участке железной дороги, материалы переданы в Управление СБУ в Харьковской области.