На Харьковщине на пути поезда взорвали рельсы
12:37, 17 октября 2014Общество
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Вчера около 23.50 в Коломакском районе Харьковской области на железнодорожном перегоне "Водяное-Коломак" перед прохождением грузового поезда произошел взрыв.
Рельсы взорвали перед прохождением поезда / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины на Южной железной дороге, машинист поезда применил экстренное торможение. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно, контактная сеть и выбиты стекла в локомотиве поезда.
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На место происшествия выезжало руководство УМВД на Южной железной дороге, следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, сотрудники Службы безопасности Украины.
Проводятся работы по восстановлению движения на указанном участке железной дороги, материалы переданы в Управление СБУ в Харьковской области.
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