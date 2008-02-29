То, что Россия сделала с Украиной, с Болгарией она бы никогда не сделала

Европейский Союз может помочь Украине в ее переговорах с Россией относительно создания прозрачного энергетического рынка между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Европарламента Ян Мариус ВИРСМА сегодня на брифинге в рамках Международного форума «Европа – Украина» в Киеве.

Я.ВИРСМА также подчеркнул, что Украина, в случае необходимости, может рассчитывать на поддержку ЕС относительно обеспечения большей прозрачности в энергетических отношениях с Россией.

Как отметил в то же время ВИРСМА, «то, что Россия сделала с Украиной несколько лет назад, скажем, с Болгарией она бы никогда не сделала, потому что Болгария является членом ЕС и НАТО». При этом он высказал мнение, что лучшей предупредительной мерой от таких вещей в будущем для Украины является интеграция в евроатлантические структуры.