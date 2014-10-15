Украина уже отгородилась от России 80 километрами противотанкового рва

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пункте пропуска “Гоптовка” в Харьковской области сообщил журналистам заместитель начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Москаленко.

“На участке Восточного регионального управления выкопано 80 километров этого рва”, - отметил он. По данным Москаленко, на участке Харьковского пограничного отряда выкопано 42 километра противотанкового рва.

Он отметил, что значительная протяженность противотанкового рва была выкопана на территории Донецкой и Луганской областей, однако сейчас эти регионы контролируемых сепаратистами.

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Москаленко выразил убеждение, что в течение года подобный противотанковый ров будет выкопан на всей протяженности государственной границы, которая находится в зоне ответственности Харьковского пограничного отряда (315,5 километров).

Заместитель начальника управления отметил, что на всей протяженности государственной границы уже оборудованы контрольно-следовые полосы, на участках, где нет большого противотанкового рва шириной не менее 3 метров, есть небольшой ров.

Он добавил, что российские пограничники относятся нейтрально к обустройству линии государственной границы с украинской стороны.