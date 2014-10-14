Фотография с Майдана победила в конкурсе Czech Press Photo в Праге (фото)

Автор фотографии - молодой чешский фотожурналист Филипп Сингер из агентства EPA (European Pressphoto Agency) зафиксировал момент, когда мужчина с окровавленным лицом шел у стены с ангелами Михайловского собора в Киеве. Фото датируется ночью 1 декабря 2013 года, передает радио "Свобода".

В интервью чешскому информационному канала ČT24 член жюри конкурса, американский фотограф и искусствовед Джеймс Хьюгенин отметил, что жюри ни мгновения не сомневалось, "в течение пяти минут единогласно выбрало лучшую фотографию нынешнего Czech Press Photo".

По словам Джеймса Хьюгенина, фото Филиппа Сингера обращено к важному современному европейскому событию, личная боль этого человека на фоне молчаливого величия святых и ангелов - "это сильная метафора, которая волнует и говорит к каждому".

Ряд фотографий как Филиппа Сингера, так и фотографий с Майдана зимы 2013 года других авторов также отмечены жюри конкурса. В целом украинский Майдан - главная тема Czech Press Photo 2014.

Всего в юбилейном, 20-м конкурсе Czech Press Photo приняли участие 267 фотографов, на конкурс были представлены 3360 фотографий.

Главная награда конкурса "Хрустальное око" будет вручена автору Филиппу Сингеру 21 ноября в Праге на торжественном открытии выставки лучших работ Czech Press Photo и составляет $5500.