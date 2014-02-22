На Майдан сносят цветы в память о погибших активистов
12:48, 22 февраля 2014Политика
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Там же ставят лампадки.
На Майдан сносят цветы в память про погибших активистов / REUTERS
Люди приносят на Майдан цветы в память о погибших во время противостояний в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, люди кладут цветы к местам гибели активистов. Там же ставят лампадки.
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Сейчас на главной площади столицы находится около 10 тыс. людей как из числа активистов Евромайдана, так и киевлян. Ситуация спокойная.
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