На Майдан сносят цветы в память о погибших активистов

12:48, 22 февраля 2014
Политика
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Там же ставят лампадки.

На Майдан зносяти квіти в пам'ять про загиблих активістів / REUTERS

Люди приносят на Майдан цветы в память о погибших во время противостояний в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, люди кладут цветы к местам гибели активистов. Там же ставят лампадки.

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Сейчас на главной площади столицы находится около 10 тыс. людей как из числа активистов Евромайдана, так и киевлян. Ситуация спокойная.

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