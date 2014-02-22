На Майдан сносят цветы в память о погибших активистов

Люди приносят на Майдан цветы в память о погибших во время противостояний в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, люди кладут цветы к местам гибели активистов. Там же ставят лампадки.

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Сейчас на главной площади столицы находится около 10 тыс. людей как из числа активистов Евромайдана, так и киевлян. Ситуация спокойная.