Гуманитарку от Путина боевики продают в магазинах Донецка

Часть «гуманитарного» груза, завезенного из России на восток Украины, боевики из «Оплота» отдали в магазины Донецка для продажи и получения прибыли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Помощь «гуманитарного» конвоя из Российской Федерации, который зашел на территорию Украины в конце сентября, населению не выдавалась. Находится на складах под охраной бандформирования «Оплот». Для дальнейшей продажи и получения прибыли террористы из «Оплота» и передали часть груза в магазины Донецка», - сказал Лысенко.

По его словам, на фоне таких действий террористов растет недовольство местного населения, лишенного необходимой гуманитарной помощи.

Как сообщал УНИАН, первый «гуманитарный» конвой Россия отправила в Украину 22 августа. Тогда грузовики пересекли границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного Комитета Красного Креста.

Второй конвой въехал на территорию Украины, оккупированную российской армией, 13 сентября.

Третий конвой в составе около 200 грузовиков 20 сентября пересек российско-украинскую границу. Содержание «гуманитарной помощи» не было проверено.

7 октября в Государственной фискальной службе заявили, что не располагают никакой информацией о четвертом «гуманитарном» конвое из России.

В СНБО также отмечали, что в Украину с российской стороны не поступало никаких заявок о намерении введения четвертого «гуманитарного» конвоя.