Третий "гуманитарный конвой" из России прибыл в Донецк

На окраины Донецка прибыл третий конвой с российской «гуманитарной помощью», передает РИА Новости.

Автомобили встали на стоянку, разгрузка машин пока не началась.

Около 30 автомобилей российского «гуманитарного конвоя» пересекли границу с Украиной на пропускном пункте в Ростовской области, где ранее прошли таможенный контроль.

Всего третий конвой состоит из примерно 200 автомобилей. Груз включает воду, продукты питания, генераторы. Акцент сделан на медикаменты. Сначала выехала первая партия в 70 машин.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в СНБО заявили, что Украина не получила никаких официальных данных о составе и маршруте третьего «гуманитарного конвоя» РФ.

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Справка УНИАН. Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власти России направили в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование украинских стратегических предприятий.

Второй российский "гуманитарный конвой" въехал на территорию Украины, оккупированную российской армией и пророссийскими террористами, 13 сентября.

На следующий день пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил, что второй российский «гуманитарный конвой» из 216 машин уже покинул территорию Украины через пункт пропуска "Изварино" Луганской области.

МИД Украины потребовал от России прекратить провокации с так называемыми «гуманитарными конвоями».