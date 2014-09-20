СНБО не знает, что привез в Донецк третий "гуманитарный конвой" из России

В Совете безопасности и обороны Украины не имеют информации, какой именно груз доставил в Донецк третий российский «гуманитарный конвой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой, отвечая на вопросы журналистов.

"Поскольку пункт пропуска "Изварино" находится под контролем террористов, там нет ни наших таможенников, ни пограничников.

Соответственно, российская сторона в нарушение норм международного законодательства определяет сама содержание этих грузов. Нам ничего не известно о содержании груза", - сказал Полевой.

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Как сообщал УНИАН, сегодня российские СМИ сообщили, что утром на окраины Донецка прибыл третий конвой с российской «гуманитарной помощью».

Около 30 автомобилей российского «гуманитарного конвоя» пересекли границу с Украиной на пропускном пункте в Ростовской области.

«Всего третий конвой состоит приблизительно из 200 автомобилей. Груз включает воду, продукты питания, генераторы. Акцент сделан на медикаменты», - сообщали СМИ.