КГБ Беларуси задержал более 100 болельщиков за песню о Путине (видео)
Сотрудники КГБ Беларуси задержали более 100 болельщиков сразу после окончания матча Беларусь-Украина, проходившего в рамках отборочного тура Евро-2016.
Местные СМИ предполагают, что это может быть связано с пением нецензурных песен о президенте РФ Владимире Путине во время матча, передает телеканал "Дождь".
Матч проходил в белорусском Борисове на стадионе "Борисов-Арена". Сборная Беларуси проиграла украинцам со счетом 0:2.
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Болельщики обеих сборных во время игры перекрикивались лозунгами "Слава Украине!" и "Жыве Беларусь". После этого они совместно исполнили нецензурную песню о президенте России. Скандирование было слышно в прямой трансляции. Множество любительских видеозаписей также появилось в сети.
Во время матча правоохранители не вмешивались в происходящее. Задержания прошли уже за пределами стадиона. Всего были задержаны более 100 человек, в основном это граждане Украины. Представители украинского посольства уже об этом уведомлены. 10 октября пройдет суд. Скорее всего болельщики будут наказаны штрафами и депортацией, однако возможен и арест на 15 суток.