В Донецке охранник угнал «Лексус», украл драгоценности и заморил голодом рыбок

Злоумышленник, похитивший автомобиль «Лексус» 2007 года выпуска, был задержан в течение 45 минут сотрудниками уголовного розыска Петровского райотдела милиции Донецка, сообщает пресс-служба Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Установить местонахождение угнанной машины правоохранителям помогли таксисты, своевременно получившие ориентировку с данными разыскиваемого авто.

«Угонщиком оказался охранник дома, со двора которого и была похищена иномарка. Владелец автомобиля вместе с семьёй уезжал на 10 дней на лыжный курорт, оставив «на хозяйстве» молодого секьюрити, которому вменил дополнительные обязанности - кормить собаку и ухаживать за аквариумом. В доме возле корма для рыбы парень нашёл автоматический пульт от стоявшего во дворе в недостроенном гараже автомобиля «Лексус», - рассказала следователь райотдела Ирина Богорская.

Зная, что хозяева в отъезде, молодой человек не смог удержаться от соблазна прокатиться на иномарке. Но в первом же переулке он не справился с управлением и правым крылом зацепил бетонный столб, после чего отказался от своей затеи и вернул транспорт на место. Но на следующий вечер он опять сел за руль и прокатался по городу всю ночь. В третий раз он уехал на «Лексусе» с самого утра, и именно в этот день вернулись хозяева, обнаружили пропажу авто и обратились в милицию.

Помимо автомобиля, стоимость которого составляет более 330 тысяч гривен, из дома потерпевших были похищены изделия из золота. Будучи задержанным, злоумышленник сознался в краже и назвал адреса покупателей, откуда впоследствии украшения были изъяты и возвращены законным собственникам. Как отмечает пресс-служба, ко всему прочему половина рыбок в доверенном такому человеку аквариуме «всплыли брюшками вверх».

Как оказалось, горе-охранник работал у потерпевших около полугода. Хозяева, по всей видимости, не знали о его криминальном прошлом с судимостями за кражи и нанесение телесных повреждений, а также о том, что он является наркоманом. На свободу он вышел в апреле 2007 года условно-досрочно.

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