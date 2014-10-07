СМИ: Российский школьник попросил политического убежища в США из-за сексуальной ориентации

Как сообщили в Центре по защите прав иммигрантов штата Мичиган, российский школьник участвовал в программе Futute Leaders Exchange (FLEX), но по ее истечении не был усыновлен, а решил остаться в США самостоятельно, пишет РБК.

Как рассказала представитель центра Сьюзен Рид, представляющая интересы подростка, он «боялся возвращаться домой», опасаясь, что на родине подвергнется преследованиям из-за своей сексуальной ориентации, в связи с чем был помещен в систему опеки.

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Ранее ТАСС со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщало, что мальчик якобы был усыновлен однополой парой. Сьюзен Рид по этому поводу заявила: «Ориентация семьи, куда был помещен ребенок, абсолютно неважна».

По информации газеты «Коммерсантъ», школьник ожидает решения суда о предоставлении ему убежища. Он также обратился к суду с просьбой досрочно признать его несовершеннолетним, что позволит ему самостоятельно выбирать место жительства.

Вчера, 6 октября, сообщалось, что Россия вышла из длительной американской программы по обмену студентами старшей школы после того, как российский подросток, который подружился с гей-парой, попросил убежища в США на том основании, что дома он столкнулся с преследованиями его как гомосексуалиста

FLEX – некоммерческая программа обмена для старшеклассников, которая ежегодно проводится на территории СНГ с 1992 года. С ее помощью около 8 тыс. российских школьников посетили США, но американские школьники не отправляются в Россию. Программа полностью финансируется правительством США