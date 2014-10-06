New York Times: Россия отменяет программу по обмену после того, как школьник попросил убежища в США

В своей статье «Россия отменяет программу по обмену, после того, как школьник попросил убежища в США», опубликованной на сайте газеты New York Times, Нейл Макфаркухар и Майкл Гордон пишут, что Россия вышла из длительной американской программы по обмену студентами старшей школы. Это случилось после того, как российский подросток, который подружился с гей-парой, попросил убежища в США на том основании, что дома он столкнулся с преследованиями его как гомосексуалиста.

Российские чиновники обвинили США в создании угрозы благополучию ребенка, в то время как американские официальные лица предположили, что Кремль использовал случай как предлог для дальнейшего ухудшения дипломатических отношений.

Павел Астахов, президентский омбудсмен России по правам ребенка, назвал это "возмутительным случаем", заявив, что Россия больше не позволит нескольким сотням старшеклассников провести учебный год в США в рамках ежегодной программы обмена будущих лидеров.

Джен Псаки, пресс-секретарь Государственного департамента, которая брала на себя ответственность за программу через неправительственную организацию, выразила "сожаление" в связи с решением.

Пока всю неделю появлялись подробности дела, в России росло негодование, которое укрепляло правительственную линию, разработанную президентом Владимиром Путиным о том, что страна остается последним оплотом моральных ценностей перед лицом все более загнивающего Запада.

Константин Долгов, высокопоставленный чиновник МИД по правам человека, выступил с заявлением о том, что Россия не возражает против программ обмена, но он назвал "неприемлемым" то, что американская правовая система может позволить исключение из соглашения, достигнутого с Госдепартаментом, о том, что все российские дети из программы FLEX должны вернуться домой.

Г-н Долгов сказал, что идея того, что несовершеннолетние дети могут «самостоятельно и без разрешения их родителей выбрать место, где они хотят жить или быть усыновленными» нарушает российское законодательство. С точки зрения защиты детей, случай также противоречит «моральным и этическим принципам российского общества», сказал он.

По сообщениям российских СМИ, мальчик, 16 лет, жил в американской семье в штате Мичиган, когда в церкви встретил гей-пару, оба ветераны войны.

В статье государственного информационного агентства ТАСС со ссылкой на неназванных российских дипломатов в Вашингтоне сообщается, что пара убедила мальчика в том, что он должен остаться в Соединенных Штатах, пообещав поддерживать его, в том числе оплачивать его обучение в Гарвардском университете.

В статье говорится, что мальчик решил искать убежища на основании своей сексуальной ориентации, и что гей-пара гарантировала в суде, что они будут поддерживать финансово. В статье высказано предположение, что суд сделал пару его опекунами, но оставил неясным то, с кем он живет.

Российские дипломаты заявили, что они обратились за помощью к полиции, но полиция отказалась вести расследование.

Статья ТАСС изобразила результат как работу группы геев, сказав, что, когда лишенная ребенка мать вылетела в Соединенные Штаты, чтобы умолять своего сына вернуться домой, она была вынуждена встречаться с ним в присутствии двух его адвокатов, которые были «также нетрадиционной сексуальной ориентации».

Сьюзан Рид, юрист Центра по правам иммигрантов в Мичигане, представляющая мальчика, отказалась предоставить сведения о случае, ссылаясь на соображения конфиденциальности. Но она сказала, что статья ТАСС была «грубым искажением фактов и судебного процесса».

Адвокат сказал, что мальчику 17, а не 16 лет, и что он "боялся ехать домой", и поэтому был взят под опеку Департамента здравоохранения и офиса социальных служб по расселению беженцев.

Мальчик, по словам адвоката Рид, был передан правительством на воспитание. «Сексуальная ориентация этой приемной семьи не имеет значения», сказала она.

Мисс Рид также отметила, что она замужем за мужчиной, и является практикующим католиком с двумя детьми, в отличие от описания адвокатов в статье ТАСС.

Американский чиновник, который не был уполномочен комментировать этот случай и говорил на условиях анонимности, подтвердил, что мальчик был участником программы FLEX, потом решил не возвращаться домой и попросил политического убежища на основании его сексуальной ориентации. Но чиновник не хотел обсуждать мелкие детали статьи ТАСС.

В России, официальные лица выразили раздражение, что ребенок, имеющий семью дома, останется в Соединенных Штатах, из-за судебного разбирательства.

«Ребенок с матерью в России был незаконно усыновлен, и мальчика передали гомосексуальной американской паре», цитирует ТАСС г-на Астахова. «Мальчик здоров и из хорошей семьи, так что неясно, какими аргументами пользуется США».

Вопросы усыновления и права геев были болевыми точками в отношениях между США и Россией в последние годы.

Россия запретила все усыновления российских детей из США в 2012 году, и недавно расширила эту политику для всех стран, которые позволяют однополые браки. Она также приняла закон в 2013 году, который запрещает пропаганду гомосексуального образа жизни детям, и этот закон, по словам западных правозащитных групп, использовался для запугивания и физического воздействия на гомосексуалистов.

Американское посольство в Москве объявило об отмене участия России в 21-летней программе FLEX, которая находится в ведении Американского совета по международному образованию, расположенного в Вашингтоне, во вторник, разместив заявление посла, Джона Ф. Теффта, на своем веб-сайте.

«Эти молодые россияне служили культурными послами, представляющими лучшее из России миллионам американцев во всех 50 штатах», сказал он, назвав программу крупнейшей между странами.

Хотя это рекламировалось как программа обмена, но американцы не приезжали в Россию. Более 8000 учеников российских средних школ были отправлены в Соединенные Штаты, и в общем, 24 000 учеников из стран бывшего Советского Союза приняли участие в программе FLEX.

В заявлении не упоминаются причины отмены. Посольство США также этого не комментирует.

Аннексией Крыма полгода назад, г-н Путин стремился изобразить Россию мощным мировым игроком, который не нуждается в связях с Западом. Кризис в Украине усугубил напряженные отношения с Соединенными Штатами, которые сейчас находятся на самом низком уровне за последние десятилетия.

Некоторые аналитики предположили, что Россия использует случай в Мичигане, как часть политической программы.

«Они взяли этот конкретный случай и использовали его, чтобы закрыть программу, которая исторически была очень успешной», сказал Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Института Брукингса и бывший посол в Украине. «Больше всех теряют российские дети, которые не могут поехать и провести год в американской школе. Кажется, существует тенденция, попытаться отделить Россию от остального мира».

В настоящее время в США находятся 238 российских школьников, выбранные из 14000 желающих, но они будут последней группой, сказал представитель госдепартамента. Успешные кандидаты были выбраны на основе многочисленных критериев, в том числе их успеваемости, умении жить с другими и уровню владения английским языком.

Среди известных выпускников программы также Маргарита Симонян, главный редактор англоязычной спутниковой сети RT и государственного информационного агентства «Россия сегодня», оба из которых продвигают точку зрения Кремля на международном уровне.

Младшие студенты, стремившиеся присоединиться к программе, и некоторые ветераны начали организацию онлайн-петиции с просьбой возобновить участие России.