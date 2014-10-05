Военная прокуратура хочет вернуть в армию гауптвахту

Военная прокуратура будет инициировать возвращение в армию гауптвахты как способа наказания военнослужащих за нарушение дисциплины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на военном полигоне в Харьковской области сказал заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он отметил, что на рассмотрение верховному главнокомандующему будет внесен ряд необходимых законодательных изменений, в том числе о возвращениях гауптвахты, которые будут способствовать повышению обороноспособности Украины.

«Нужно безотлагательно предпринимать несколько шагов, подавать для законодательных изменений, для приведения к реалиям жизни. Институт, который был всегда в Вооруженных силах - военных гауптвахт, - право командира практического привлечения к ответственности военнослужащего, который не подчиняется приказу, путем наложения ареста и перемещения его для пребывания на гауптвахте, он был достаточно действенен. На данный момент по законодательству его нет, и командиры частей и соединений испытывают большое затруднение в возможности применения любых элементов влияния на военнослужащих», - сказал Матиос.

Он подчеркнул, что за последние 4 года бывшими министрами обороны Украины, которые сейчас находятся в розыске и скрываются за пределами государства, было внесено 668 изменений в нормативные и поднормативные акты, которые сделали невозможным и системно разрушали обороноспособность страны.

Читайте также"Феникс" Юрий Бирюков: Проблемы - в расхлябанности, а не в том, что кого-то сливают«Главной военной прокуратурой расследуется доведение обороноспособности страны до такого жалкого на момент начала антитеррористической операции состояния. Дается оценка всем действиям министров, которые подписывали представления, к соответствующим органам законодательной власти, к тем, кто принимал решения и таким образом разваливал систему четкой дисциплины в Вооруженных силах, подрывал обороноспособность, в том числе путем списывания в избыточное имущество боевого вооружения, снаряжения и тому подобное», - отметил главный военный прокурор.