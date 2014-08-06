Порошенко предлагает восстановить институт военных прокуроров



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

В ходе встречи с парламентариями глава государства отдельное внимание акцентировал на вопросе военной дисциплины и внес предложение возобновить институт военных прокуроров. По его убеждению, «наличие в батальонных и тактических группах юристов военной прокуратуры значительно повышает уровень дисциплины, делает невозможным дезертирство и обеспечивает высшую боеспособность частей».

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Также он обратил внимание парламентариев на необходимость принятия еще нескольких законопроектов, связанных с проведением АТО, в частности, о предоставлении правоохранительным органам права задерживать лиц, которые подозреваются в совершении преступлений, на срок до 30 суток.

Порошенко подчеркнул необходимость урегулирования вопроса работы судов. По его мнению, для избежания ситуаций с принятием решения под давлением боевиков стоит рассмотреть возможность передачи рассмотрения дел другим судам Украины. «Мы рискуем подвергнуться решению именем Украины, которые сегодня судьи принимают либо под дулом оружия террористов, либо другим неправовым путем. Поэтому есть просьба, чтобы вы поддержали указанный законопроект», - подчеркнул он.