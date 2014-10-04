Боевики обстреляли счастьинский Дом культуры в момент бракосочетания
16:46, 04 октября 2014Общество
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Сегодня боевики обстреляли Дом культуры в Счастье в момент обряда бракосочетания.
REUTERS
Как сообщает "Информатор", огонь велся из миномета.
Одна мина попала в Дом культуры в момент обряда бракосочетания. Еще одна мина попала в здание супермаркет «Спар».
Читайте также"Донские казаки" обстреляли Попасную на Луганщине: есть жертвы и раненые Кроме того, мины попали во двор школы, на автостоянку и район автостанции. Есть пострадавшие. По данным источника, в городе работает корректировщик огня боевиков ЛНР.
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