Боевики обстреляли счастьинский Дом культуры в момент бракосочетания

16:46, 04 октября 2014
Общество
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Сегодня боевики обстреляли Дом культуры в Счастье в момент обряда бракосочетания.

REUTERS

Как сообщает "Информатор", огонь велся из миномета.

Одна мина попала в Дом культуры в момент обряда бракосочетания. Еще одна мина попала в здание супермаркет «Спар».

Читайте также"Донские казаки" обстреляли Попасную на Луганщине: есть жертвы и раненые Кроме того, мины попали во двор школы, на автостоянку и район автостанции. Есть пострадавшие. По данным источника, в городе работает корректировщик огня боевиков ЛНР. 

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