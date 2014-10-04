Боевики обстреляли счастьинский Дом культуры в момент бракосочетания

Как сообщает "Информатор", огонь велся из миномета.

Одна мина попала в Дом культуры в момент обряда бракосочетания. Еще одна мина попала в здание супермаркет «Спар».

Читайте также"Донские казаки" обстреляли Попасную на Луганщине: есть жертвы и раненые Кроме того, мины попали во двор школы, на автостоянку и район автостанции. Есть пострадавшие. По данным источника, в городе работает корректировщик огня боевиков ЛНР.