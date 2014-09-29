СМИ: ГАИ и частная фирма из Вишневого запатентовали новые номерные знаки с флагом ЕС

Об этом сообщает издание Наші гроші. Львов.

Всего зарегистрировано 13 вариантов номерного знака для авто - с белым, красным и желтым фоном. Все отличаются от имеющихся, поскольку флаг Украины размещен слева на синем фоне. Кроме того, вместо флага Украины на некоторых вариантах знаков изображен герб Украины или “звездное кольцо” Евросоюза.

Именно за такие номерные знаки с символикой ЕС Департамент ГАИ обещала штрафовать водителей во время протестов в декабре 2013 года.

Читайте такжеВ Хмельницком подростки наладили „бизнес” на кражах знаков с автоВ конце 2013 года Минюст добавил новые буквосочетания на номерные знаки. С того времени о никаких изменениях во внешнем оформлении номерных знаков для автомобилей не сообщалось.

Владельцами нового патента «знак номерной транспортных средств» указано Департамент ГАИ МВД Украины и ООО “Голден флора”.

“Голден флора” зарегистрировано 11 декабря 2013 года в городе Вишневое Киевской области. Уставный капитал - 1 тыс. грн. Собственниками являются три человека: Виктор Ривчаненко, Эльмира Салахатдинова и Халупко Светлана, о которых ничего неизвестно. Они не основывали другой бизнес, даже не регистрировались как частные предприниматели. Основной вид деятельности ООО “Голден флора” - обработка металлов и нанесение на них покрытия.

Как сообщает издание, с 2011 года МВД покупало номерные знаки по процедуре закупки у одного участника у КНВО “Форт”, поскольку у предприятия есть патент на промышленный образец «знак номерной транспортных средств». Патент был получен в конце 2010 года.

Его владельцем, кроме государственного КНПО “Форт”, является польская компания “УТАЛ”, учредителями которой являются поляки Яцек Войцеховски, Манфред Гебл, Яцек Белецки, а с недавних пор также немецкая фирма FirmaErichUtschAG, которая занимается, в частности, изготовлением номеров и оборудование для этого процесса. Патент до сих пор действующий.