К дому похищенных татар съехались люди со всех регионов оккупированного Крыма

Возле дома похищенных крымских татар в поселке Сары-Су под Белогорском собрались около 50-ти человек. Среди них – председатель регионального меджлиса Мустафа Асаба и мэр Белогорска Альберт Кангиев, сообщает Крым.Реалии.

Среди собравшихся не только соседи похищенных молодых людей, но и ветераны крымскотатарского движения из разных регионов полуострова.

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Как стало известно корреспонденту Крым.Реалии, собравшиеся не приглашали на мероприятие представителей оккупационной власти, однако допускают, что на акцию могут приехать сотрудники «полиции» и представители так называемой «крымской власти».

Как сообщил отец одного из ребят Абдурешит Джеппаров, так называемый вице-спикер самопровозглашенного крымского парламента Ремзи Ильясов обещал лично контролировать ход расследования похищения молодых людей.

Джеппаров сообщил, что в день похищения «полиция» изъяла в его доме системный блок компьютера и зубные щетки, с помощью которых, по словам правоохранителей, можно будет провести экспертизу ДНК.

Ранее Абдурешит Джеппаров сообщил, что его родственников должны были вернуть еще утром.

«На данный момент ничего не известно. Тишина. Хотя вчера поздно вечером позвонили и сказали, что может к утру они будут, но уже 11 и ничего нет, – сообщил родственник похищенных парней. – Нам и из служб говорили, что к утру может что-то проясниться и в Совете министров. Там работают знакомые, они тоже говорили, что к утру ожидается, но уже скоро полдень и ничего».

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Как сообщали Крым.Реалии, под Белогорском неизвестные люди в формах затолкали в микроавтобус двух молодых крымских татар и увезли в неизвестном направлении, сообщил отец одного из ребят Абдурешит Джеппаров.

По его словам, инцидент произошел накануне в 19.00 в микрорайоне Сары-Су.

Джеппаров сразу же обратился в полицию и ФСБ по Белогорскому району, где ему сообщили, что им ничего об этом неизвесто.

Автомобиль, на котором неизвестные люди в формах увезли двух молодых крымских татар, марки Volkswagen Transporter синего цвета, регистрационный знак транспортного средства 755, регион 82.