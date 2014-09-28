Медикам Луганска боевики установили зарплату в виде полбанки тушенки в день - СМИ

Об этом передает Информатор со ссылкой на одну из медсестер.

При этом задолженности за июль и август выплачивать не будут. По словам медсестры, она получает зарплату тушенкой.

«В день выдают одну банку на двух работников. Еще давали по жменьке крупы… Как жить дальше не знаю. О деньгах молчат, а деваться все равно некуда», - отметила она.

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Как отмечает издание, подобная ситуация сложилась и в Ровеньках. На медсовете, который прошел 27 сентября, работникам также объявили, что нужно оформляться на работу заново, в новое «государство». Трехмесячную задолженность по зарплате (июль, август, сентябрь) выплачивать не будут, так как называют это «украинскими долгами».