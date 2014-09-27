Сегодня христиане отмечают Воздвижение Честного Креста





Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, Воздвижение относится к 12 самым главным праздникам в церковном календаре. Историки Восточной Церкви считают, что два события легли в основу учреждения этого праздника: нахождение в IV ст. Креста, на котором распяли Иисуса, и возвращение этого креста из Персии в Иерусалим в VII веке.

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Само слово «воздвижение» означает «подъем», то есть торжественный обряд почитания и прославления Креста Господнего.

Относительно нахождения Креста, то христианская традиция передала несколько разных легенд. Три из них приписывают нахождение Креста св. Елене, матери императора Константина Великого. Датой нахождения Креста, ориентировочно, считают 326 год. Историки не имеют информации о воздвижении Креста Господнего сразу после его нахождения.

Начало празднику Воздвижения дало освящение храма Воскресения Господнего, который построил св. Константин Великий на Голгофе в Иерусалиме. Посвящение храма состоялось при иерусалимском епископе Макарии 13 сентября 335 года. На следующий день — 14 сентября — состоялось торжественное воздвижение найденного Креста Господнего.

Другим важным событием, которое сделало этот праздник общим на Востоке и Западе, стало возвращение Господнего Креста в Иерусалим после того, как в 614 году персидский царь Хозрой, получив Иерусалим, забрал Крест в персидскую столицу в Ктесифоне. Вернул Крест Господний в Иерусалим император Ираклий в 628 году после победы над персами. Второе торжественное воздвижение Креста Господнего в Иерусалиме также состоялось 14 сентября.

Поскольку праздник Воздвижения вспоминает Христово распятие и смерть и приравнивается к Великой Пятнице, то стало традицией держать в этот день пост.