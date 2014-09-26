СМИ: Боевики "ЛНР" получают "зарплату" 5 тысяч гривень

Об этом пишет издание "Информатор".

Как сообщается, в городе Свердловск на Луганщине на первом этаже супермаркета "Абсолют" боевики ЛНР несколько дней подряд получают "зарплату".

Наемники получают деньги по банковскими картам зеленого цвета через мобильный терминал, который заполняют средствами из инкассаторского мешка.

Читайте такжеВ Луганске боевики угрожают "национализировать" предприятия, которые не платят "дань"По данным источника издания, за месяц каждый из боевиков получает 5000 гривен.