В Свердловске боевики захватили шахты
13:43, 13 августа 2014Политика
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В городе Свердловск Луганской области боевики захватили шахты.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
“Есть оперативная информация, что боевики захватили шахты в Свердловске”, - сказал Лысенко.
Читайте такжеТеррористы повесили прокурора Свердловска, требуя перейти на сторону "ЛНР" Он отметил, что, как правило, после захватов террористы занимают административные здания, в которых им удобно находиться.
Также Лысенко сообщил, что в Углегорске террористы взорвали мост вблизи фильтровальной станции.
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