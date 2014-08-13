В Свердловске боевики захватили шахты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“Есть оперативная информация, что боевики захватили шахты в Свердловске”, - сказал Лысенко.

Читайте такжеТеррористы повесили прокурора Свердловска, требуя перейти на сторону "ЛНР" Он отметил, что, как правило, после захватов террористы занимают административные здания, в которых им удобно находиться.

Также Лысенко сообщил, что в Углегорске террористы взорвали мост вблизи фильтровальной станции.