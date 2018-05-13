Правительство Тимошенко собирается забросать инфляцию шапками?

Итак, в среду ожидается широко анонсированная встреча Виктора Ющенко с Юлией Тимошенко, на которой премьер-министр должна будет доложить главе государства о разработанных Кабмином и Нацбанком антиинфляционных мерах.

Хочется сразу же заметить, что сильный ажиотаж вокруг правительственного пакета мероприятий по борьбе с инфляцией, в создании которого своими громкими заявлениямиактивно участвовала и сама Тимошенко («Страна может быть спокойна. Наше правительство справится с инфляцией…» ), может принести определенные дивиденды в ситуации с динамикой цен. В частности, соотечественники увидят, что власть намерена серьезно взяться за решение данной проблемы, и это способно частично снизить психологическую составляющую инфляционного давления.

Однако, с другой стороны, теперешнее повышенное внимание к инфляции и к процедурам ее укрощения нанесет в недалеком будущем, скорее всего, немалый вред нынешнему правительству, и непосредственно репутации Юлии Владимировны. Поскольку перспектив ощутимых успехов в деле борьбы с инфляцией для украинской власти в 2008 году не просматривается.

К сожалению, судя по многочисленным заявлениям Юлии Тимошенко, Виктора Пинзеника и других членов Кабмина, они - по непонятным причинам - чувствуют себя чересчур самоуверенно, и собираются (такое впечатление) чуть ли не шапками забросать инфляцию. Возможно, премьер-министр и глава Минфина надеются на повторение ситуации 2005 года, когда они занимали такие же должности, что и сейчас, и когда потребительские цены за год повысились лишь на 10,3%? Хотя от предшественников (это было тоже правительство Януковича) им в наследство досталась инфляция за 2004 год в 12,3%?

Да, ситуация тогда и сейчас во многом действительно схожа. В 2008 году правительство намерено очень существенно (на 40-50%) повысить социальные стандарты в Украине – зарплаты, пенсии, социальные пособия и т.д. Как это было и в 2005 году. Напомним, что, к примеру, средняя зарплата в декабре 2005 (1020 грн.) по сравнению с декабрем 2004 (704 грн.) выросла на 44,9%. А, для сравнения, в декабре 2007 года ее рост составлял 131,2%, в декабре 2006 – 125,2%, в декабре 2004 – 127,8%.

Кстати, можно услышать мнение некоторых политиков, что повышение доходов населения не приводит к инфляции. Это - неправда. Приведенные выше индексы зарплат намного превышают темпы роста производительности труда в соответствующие годы (роста производства в натуральных показателях). Следовательно, увеличение зарплат влечет за собой повышение себестоимости производимых товаров и, соответственно, рост цен на них. Например, доля зарплаты в операционных расходах с реализованной продукции промышленности в январе-сентябре 2007 года составляет 9,1%, отчислений в социальные фонды (пропорциональных зарплате) – 3,5%. Если зарплата увеличивается на 40% без роста производительности труда, то себестоимость промышленных товаров повысится более чем на 5%. К этому еще свое «добавят» оптовая и розничная торговля. В строительстве, транспорте, связи, коммунальных услугах и других сферах экономики доля зарплат в себестоимости еще выше, чем в промышленности.

Также довольно похожим может оказаться положение и с ростом цен на нефтепродукты. В 2005 году бензины и дизтопливо сильно подорожали (как, впрочем, и в 2004 году), а в нынешнем году, вполне вероятно, будет наблюдаться такой же процесс.

Еще один сближающий момент для двух указанных периодов заключается в том, что индекс цен производителя (ИЦП) накануне этих лет намного превышал индекс потребительских цен, что создавало неблагоприятные инфляционные предпосылки. Так, в 2004 году ИПЦ равнялся 124,1%, а в 2007 – 123,3%. В то время как в 2006 году этот показатель составлял 114,1%, а в 2005 – всего 109,5%.

На этом совпадения, пожалуй, и кончаются. Но есть два очень больших отличия в ситуациях 2005 и 2008 годов, которые идут в плане инфляционных ожиданий не на пользу сегодняшнему дню.

В 2005 году по сравнению с 2004 не было подорожания импортного газа. В 2008 же по сравнению с 2007 природный газ на российско-украинской границе повысился в цене на 38% - со 130 до 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. А это весьма мощный инфляционный рычаг, ведь газ является составляющей себестоимости при производстве большинства видов отечественной продукции. Кроме того, подорожание газа обязательно приведет к увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги – что имело место в 2006 и 2007 годах, когда цена на импортный газ также повышалась.

Еще же один фактор имеет сейчас намного большее инфляционное воздействие, чем даже такое сильное подорожание газа. Речь идет о резком росте цен в Украине на продукты питания, вызванном в значительной степени прошлогодним неурожаем из-за засухи. Сильное влияние подорожания продуктов питания на рост общего индекса потребительских цен вызвано тем, что они (продукты питания) составляют очень большую долю потребительской корзины украинцев – 55% (вместе с безалкогольными напитками).

О крайне неблагоприятной ситуации с перспективами роста цен на продукты питания в 2008 году можно судить по конкретным цифрам Госкомстата. Так, индекс цен реализации сельскохозяйственной продукции в прошлом году достиг 138%, в том числе, по продукции животноводства – 115,8%, по продукции растениеводства – 157,7%. Это намного превышает соответствующие показатели прошлых лет: индекс цен реализации сельскохозяйственной продукции в 2006 году – 102,4%, в 2005 – 108,1%, в 2004 – 105,7%. И, как недавно стало известно, в январе этого года данный показатель установил неслыханный рекорд – 152,0%, в том числе, индекс цен продукции животноводства – 138,7%, продукции растениеводства – 187,7%.

Причины такого роста цен на сельскохозяйственную продукцию объективны – в 2007 году значительно сократился валовый сбор основных сельскохозяйственных культур. В частности, если в 2006 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 34 258,3 тыс. т., то в 2007 – 29 287,6 тыс. т. (минус 14,6%). Сахарной свеклы собрали в прошлом году на 23,9% меньше, семян подсолнечника – на 21,6%, овощей – на 15,2%. Только урожай картофеля оказался чуть выше – на 1,9%.

Ситуация в животноводстве представляется сейчас в части ценовых перспектив также весьма тревожной. По состоянию на 1 февраля нынешнего года по сравнению с 1 февраля прошлого года на сельскохозяйственных предприятиях и у населения увеличилось немного поголовье лишь овец и коз – на 3,8%, а также птицы – на 0,4%. Но гораздо сильнее снизилось поголовье крупного рогатого скота – на 10,8%, и свиней – на 15,0%.

Рассчитывать на то, что в Украину поступят в этом году более дешевые продукты питания по импорту – не стоит. Существенный рост цен на продовольствие наблюдается сейчас во всем мире, что связано как с прошлогодним неурожаем в большинстве стран Европы, так и с использованием все большего количества мировых сельскохозяйственных угодий под выращивание культур для производства биотоплива. Кроме того, спрос на продукты питания в мире очень сильно повысился в последнее время в связи с увеличением населения в Китае, Индии и быстрым ростом доходов граждан этих стран.

С учетом всех перечисленных обстоятельств, бодрые заявления членов Кабмина о преодолении инфляции представляются довольно странными. Думается, что для правительства было бы правильней по-другому расставить акценты. Конечно, с инфляцией нужно бороться, используя сочетание стандартных экономических (в том числе, монетарных) и административных мер. Но каких-то волшебных способов укрощения инфляции не существует.

В то же время, нынешнее правительство не несет ответственности за инфляционный рост, вызванный повышением цен на импортный газ и прошлогодним неурожаем. В таких условиях выглядит непонятным желание повторять ошибки правительства Януковича и, в частности, обещать нереальные показатели инфляции. Напомним, члены предыдущего Кабмина почти до самых сентябрьских выборов уверяли народ, что удержат инфляцию в 7,5% годовых, тогда как на самом деле получилось – 16,6% (за что и получили полагающуюся порцию критики).

Наверное, правильней было бы все же доносить до людей объективную картину. Инфляция в 2008 году будет примерно на уровне прошлогодних значений, или несколько выше. Но в связи с опережающим ростом зарплат, пенсий, стипендий и других социальных пособий благосостояние граждан не снизится, а лишь увеличится. Последнее пообещать можно и нужно…

Юрий Глухов