Тимошенко успокоила страну, в среду успокоит Ющенко?

Встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, в ходе которой глава правительства должна будет доложить об антиинфляционных мерах, разработанных Кабмином, ожидается в среду, 27 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам на брифинге руководитель информационного управления Секретариата Президента Украины Лариса МУДРАК.

На сегодняшний же день в Секретариате критикуют план антиинфляционных мер, полученный от правительства неделю назад. Об этом на брифинге сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он также отметил, что комплекс антиинфляционных мер, принятый за основу на заседании Кабмина 22 февраля, Секретариат Президента от правительства еще не получал.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Р.ЖУКОВСКИЙ сообщил, что в антиинфляционных мерах, переданных в Секретариат Президента правительством, имеется ряд «несогласований внутренней философии». В частности, по его словам, правительство для борьбы с инфляцией намерено применять административные меры и ожидает более жесткой монетарной политики НБУ.

«На наш взгляд, административные меры не являются выходом и, фактически, являются продолжением политики правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. Вы помните, что мы критиковали его за принятие постановления о введении декларирования продавцом (цен на продукцию – УНИАН)… Сейчас эти тенденции развиваются», - подчеркнул Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он также отметил, что более жесткая монетарная политика может привести к срыву экономического роста в результате ограничения доступа к финансам украинских предприятий.

22 февраля Кабинет министров принял за основу комплекс антиинфляционных мер и поручил его доработать.

Перед рассмотрением этого вопроса Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что перечень антиинфляционных мер разработан соответствующими министерствами совместно с Нацбанком. “И, насколько я знаю, определенным образом, как у нас предусмотрено регламентом, (перечень мер) согласован с Президентом”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что перечень этих мер позволит “спокойно, без истерик и суеты, без лишнего пиара сдерживать инфляцию”. “Страна может быть спокойна. Наше правительство справится с инфляцией, которая осталась в наследство от прежней правительственной команды”, - подчеркнула она.

Президент В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе (2,9%). При таких темпах, по данным Нацбанка, годовой рост инфляции может составить 19,4%.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что инфляция в январе является результатом 17% инфляционного роста по итогам 2007 года.

Справка УНИАН. Бюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн.; рост ВВП – 6,8%; инфляция – 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

13 февраля Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП на 2008 год до 921 млрд. грн., сохранив прогноз роста инфляции в 9,6%.