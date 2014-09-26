В Украине остаются обесточены более 200 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, согласно сообщению, в Донецкой области без электроснабжения 105 н. п., Запорожской – 57 н. п., Луганской – 28 н. п. и АР Крым – 13 н. п.

В то же время в течение суток полностью восстановлено электроснабжение в шести областях, которые были обесточены из-за ненастья 24 сентября, а именно: Полтавской – 89 н. п., Днепропетровской – 36 н. п., Херсонской – 17 н. п., Одесской - 3 н. п., Кировоградской - 2 н. п. и Черкасской – 1 н.п.

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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.