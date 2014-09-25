Для Крыма необходимо создать альтернативную систему доступа к информации - эксперт

Политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга ”Berta Communications” Тарас Березовец заявляет, что для Крыма необходимо создать альтернативную систему доступа к информации.

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Березовец подчеркнул необходимость обеспечения информационной, культурной и гуманитарной связи с материковой Украиной. ”Такие простые вещи, как донесение альтернативной информации”, - сказал он и добавил, что, в частности, на сегодняшний день создаются искусственные препятствия украинским мобильным операторам.

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Кроме того, констатировал эксперт, ограничен доступ к украинским телеканалам по кабельным сетям. Вместе с тем по спутнику украинские каналы еще доступны, также их можно смотреть в Интернете.

”Самое главное, что людям неоткуда получать альтернативную информацию”, - отметил Березовец и добавил, что также блокируется доступ к украинским веб-ресурсам и люди пользуются непроверенной информацией.

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Эксперт отметил необходимость создания альтернативной системы доступа к информации. ”Ставить FM-передатчики на границе с Крымом, где-то в Чонгаре, и транслировать максимально. Потому что запрос на альтернативную информацию из Украины является колоссальным”, - сказал он, отметив, что особенно это касается севера Крыма, где живут крымские татары.

Кроме того, Березовец высказал мнение, что возглавлять определенное профильное министерство или государственную службу по вопросам Крыма должен человек, который родился в Крыму или хотя бы работал в этом регионе. ”Ментально чужой человек не будет воспринят самими людьми”, - сказал эксперт.