Под Симферополем провели новые вооруженные обыски в домах крымских татар

В аннексированном Крыму продолжаются обыски в домах крымских татар. В частности, рано утром 17 сентября, полицейские машины с вооруженными людьми приехали в село Кольчугино под Симферополем, которые стали обыскивать дома представителей крымскотатарского народа.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии, который находится на месте события сообщили жители села.

По их информации, обыск провели в четырех домах, в рамках уголовного дела по событиям 3 мая, когда крымские татары встречали на административной границе в Армянске своего лидера Мустафу Джемилева. Еще одной причиной обыска в одном из домов стал бытовой конфликт, произошедший несколько месяцев назад.

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Приехали в село шесть полицейских машин и одна «ГАЗель» с автоматчиками, обыски в домах проходили 2-3 часа, искали оружие, наркотики и запрещенную в Российской Федерации исламскую литературу.

Как рассказывают жители, в домах ничего не нашли. Тем не менее, правоохранители увезли с собой в четырех человек, по одному из каждого дома, где проводили обыск. Их подозревают в незаконном пересечении границы в Армянске во время упомянутых событий 3 мая. У задержанных также интересовались тем, кто еще принимал участие в майских мероприятиях.

По словам очевидцев, проверяли вещи, а также что выращивается в теплицах. При этом найдя в одной из книг гривны, поинтересовались у хозяев, почему в доме находится украинская валюта, когда Крым уже в рублёвой зоне. После обыска здесь, как рассказывают соседи, девушке стало плохо с сердцем. Одного из членов ее семьи забрали в райотдел по причине того, что он проходит свидетелем по бытовому конфликту. Его подозревают в том, что под влиянием экстремисткой литературы он мог участвовать в данном конфликте.

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Силовики уже покинули село, местные жители не скрывают своего возмущения такими действиями.

Как сообщал сайт Крым.Реалии, утром 16 сентября, с обыском пришли в квартиру члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, у которого изъяли компьютерную технику. Еще один обыск прошел в доме главы председателя Белогорского регионального Меджлиса Мустафы Асабы.

После этого здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе оцепили автоматчики, а внутри также начали проводить обыск.

В МВД и Следственном комитете Крыма от комментариев отказались.

Представители Меджлиса расценивают происходящее, как «запугивание социально активных людей, как элемент психологического воздействия».