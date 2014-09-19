На Днепропетровщине СБУ задержала диверсанта, готовившего серию терактов (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в рамках начатого уголовного производства контрразведка СБУ установила причастность к противоправной деятельности преступной группировки гражданина Украины 1958 г.р., который поддерживал тесные связи с боевиками «ДНР» и получал от них задания.

По результатам обысков в квартире задержанного обнаружены боеприпасы к автоматическому оружию и гранаты.

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