На Донетчине за сутки в результате обстрелов боевиков погибли трое мирных жителей
18:23, 16 сентября 2014Общество
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Боевики и российские военные накапливают в регионе военную бронетехнику.
REUTERS
В Зугрэсе Донецкой области за сутки погибли трое мирных жителей в результате обстрелов боевиками жилых массивов города.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В городе Зугрэс Шахтерского района Донецкой области террористы и российские военные накапливают военную бронетехнику - танки и БТР и из минометов обстреливают жилые массивы города, выдавая их за обстрелы Нацгвардии Украины», - отметил он.
«За прошедшие сутки в регионе погибло трое мирных жителей», - подчеркнул Лысенко.
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