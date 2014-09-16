На Донетчине за сутки в результате обстрелов боевиков погибли трое мирных жителей

В Зугрэсе Донецкой области за сутки погибли трое мирных жителей в результате обстрелов боевиками жилых массивов города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В городе Зугрэс Шахтерского района Донецкой области террористы и российские военные накапливают военную бронетехнику - танки и БТР и из минометов обстреливают жилые массивы города, выдавая их за обстрелы Нацгвардии Украины», - отметил он.

«За прошедшие сутки в регионе погибло трое мирных жителей», - подчеркнул Лысенко.