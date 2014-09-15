В Донецке за сутки из-за обстрела боевиками погибли 6 мирных жителей

В Донецке за минувшие сутки в результате обстрелов погибли шесть мирных жителей.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель городского головы Донецка Константин Савинов.

Читайте такжеВ Донецке при обстреле в районе Путиловского рынка погибли люди

«В результате боевых действий город Донецк потерял шесть мирных жителей. Один человек погиб вчера на месте при обстреле Куйбышевского района, еще один житель этого района был тяжело ранен и доставлен в больницу. Но сегодня ночью он скончался», - отметил он.

Чиновник добавил, что в Киевском районе вчера на месте в результате обстрела погибли еще 4 человека.