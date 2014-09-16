В Донецке обещают завтра открыть некоторые почтовые отделения

Об этом сообщается на сайте "Укрпочты". "С 17 сентября запланировано возобновить работу 11-ти отделений почтовой связи в Донецке (1, 12, 17, 30, 48, 50, 54, 62, 92, 111, 117) и 4-х отделений в Макеевке (14, 41, 56, 57). В указанных отделениях будет организован прием всех видов почтовых отправлений.

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На Донецк и Макеевку будут приниматься только регистрируемые почтовые отправления без осуществления доставки адресату (только до почтового отделения).

Желающие отправить почту (письма или посылки) в Донецк и Макеевку должны зарегистрировать отправления в отделении почтовой связи и обязательно указать телефон адресата для информирования его о поступлении отправления. Зарегистрированным почтовым отправлением назначается код, по которому можно отслеживать прохождение отправления через онлайн сервис на сайте Укрпочты www.ukrposhta.ua в разделе «Отследить».