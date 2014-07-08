В Донецке боевики ограбили отделение "Новой почты"

«Вечером 7 июля неизвестные, угрожая сотрудникам оружием, совершили новое нападение и разграбили терминал компании «Новая почта» в Донецке. Среди украденных вещей – несколько комплектов униформы сотрудников компании с логотипами «Новая почта». Поэтому существует риск, что брендированная одежда может быть использована для преступных целей и провокаций против компании», - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

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Согласно сообщению, злоумышленники также украли офисную технику, оборудование и мебель компании.

«Грузов на терминале не было – в связи с временным закрытием отделений в Донецке из-за напряженной ситуации все посылки из соображений безопасности успели перенаправить на терминал в Днепропетровске», - отмечается на сайте.

Во время нападения сотрудники не получили тяжелых повреждений и «в настоящий момент находятся в безопасности».

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 июля, «Новая почта» с целью обеспечения безопасности сотрудников и клиентов временно остановила работу своих отделений в Донецке, Луганске, Северодонецке и Славянске. Ранее «Новая почта» неоднократно приостанавливала работу отделений в Донецкой и Луганской областях «в связи с напряженной ситуацией в восточном регионе».

Справка УНИАН. «Новая почта» основана в 2001 году как оператор по экспресс-доставке, который предоставляет услуги доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.