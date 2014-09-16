Эксперты ЕС оценят выполнение Украиной условий по упрощению визового режима

13:13, 16 сентября 2014
Общество
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Эксперты Евросоюза начали первую экспертную оценку по второй фазе Плана действий по визовой либерализации между ЕС и Украиной.

Эксперты ЕС проверят выполнение Украиной условий по упрощению визового режима / фото ZN.UA

В представительстве Европейского союза в Украине сообщили, что группа экспертов из Европейской комиссии, государств-членов ЕС и агентства ЕС по вопросам охраны внешних границ FRONTEX проведут оценку выполнения Украиной условий Плана действий по визовой либерализации

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Особое внимание будет уделено вопросам миграции, убежища, защиты документов и управления границей. Визит продлится до 26 сентября.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года представил Украине План действий по либерализации визового режима. 23 июня 2014 года Совет ЕС на уровне министров иностранных дел приняла решение о переходе Украины к выполнению второй фазы Плана действий по либерализации визового режима.

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