Скрипка похоронил украинскую и русскую рок-сцену

Украинская группа Вопли Видоплясова решила отказаться от хард-рокового звучания и перейти на лирику. Об этом заявил фронтмен коллектива Олег Скрипка в интервью Корреспонденту.

"...Мы собираемся отказаться от хард-рокового звучания. Оно уже не актуально. Рок - это протест, и мы свое уже опротестовали", - заявил Скрипка.

"Я считаю, что в Украине рок-сцены нет. Она мертва. В России - то же самое. Там исполнители типа Би-2 и Земфиры занимают роковую нишу, но это по сути поп-коллективы", - рассказал музыкант.

На вопрос, в каком направлении будут развивать Вопли Видоплясова, Скрипка ответил:

"Играть рок становится все менее интересно. Мы хотим исполнять лирические песни. От этно мы не отказываемся, ни в коем случае. Будем углубляться в него еще больше".