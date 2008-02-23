Скрипка похоронил украинскую и русскую рок-сцену
Вопли Видоплясова переходят на лирику
Украинская группа Вопли Видоплясова решила отказаться от хард-рокового звучания и перейти на лирику. Об этом заявил фронтмен коллектива Олег Скрипка в интервью Корреспонденту.
"...Мы собираемся отказаться от хард-рокового звучания. Оно уже не актуально. Рок - это протест, и мы свое уже опротестовали", - заявил Скрипка.
"Я считаю, что в Украине рок-сцены нет. Она мертва. В России - то же самое. Там исполнители типа Би-2 и Земфиры занимают роковую нишу, но это по сути поп-коллективы", - рассказал музыкант.
На вопрос, в каком направлении будут развивать Вопли Видоплясова, Скрипка ответил:
"Играть рок становится все менее интересно. Мы хотим исполнять лирические песни. От этно мы не отказываемся, ни в коем случае. Будем углубляться в него еще больше".