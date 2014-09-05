Боевики получили от ФМС РФ списки украинских беженцев для "национализации" их квартир

18:45, 05 сентября 2014
Общество
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Федеральная миграционная служба (ФМС) России предоставила боевикам в Луганской и Донецкой областях списки украинцев, которые оформили статус беженца при выезде в РФ во время АТО, для "национализации" их жилищ.

Бойовики мають намір

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Федеральная миграционная служба РФ предоставила представителям так называемой "ЛНР" списки граждан Украины из числа жителей Луганской области, которые оформили статус беженца при выезде в РФ во время проведения АТО. В дальнейшем руководители террористических организаций планируют использовать квартиры и частные дома беженцев для временного размещения боевиков и российских военнослужащих и дальнейшей национализации", - сказал Андрей Лысенко.

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