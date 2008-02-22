За первого ребенка будут платить 12 тысяч грн, за второго – 25 тысяч

При рождении двойни на первого ребенка будут выплачивать 12 тыс. грн., на второго – уже 25 тыс. грн. Об этом идет речь в принятом сегодня Постановлении Кабинета Министров Украины „Вопрос назначения и выплаты помощи семьям с детьми”, которая определяет порядок предоставления в 2008 году помощи при рождении ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, презентуя проект постановления на заседании правительства, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сообщила, что помощь при рождении ребенка, который родился после 31 декабря в 2007 г., предоставляется в размере: 12 тыс. 240 гривен - на первого ребенка, 25 тыс. гривен - на второго ребенка, 50 тыс. гривен - на третьего и следующих детей. Выплата помощи осуществляется одноразово при рождении первого ребенка в сумме 4 тыс. 800 гривен, второго ребенка - 4 тыс. 840 гривен, третьего и следующих детей - 5 тыс. гривен. Оставшаяся сумма на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 12 месяцев (по 620 гривен ежемесячно), на второго ребенка - 24 месяца (по 840 гривен ежемесячно), на третьего и следующих детей - 36 месяцев (по 1250 гривен ежемесячно) равными частями.

Размер и срок выплаты помощи, которая назначается одному из родителей ребенка, определяется с учетом количества детей, которые до рождения ребенка находились на иждивении лица, которому назначается помощь. В случае рождения двойни или большего количества детей помощь выплачивается на каждого ребенка, при этом каждый ребенок из их числа считается следующим. То есть, при рождении двойни на первого ребенка будут выплачивать 12 тыс. грн., на второго – уже 25 тыс., разъяснила Л.ДЕНИСОВА.

Помощь при рождении ребенка назначается усыновителю, опекуну на каждого усыновленного (взятуго под опеку) ребенка в размере, установленном при рождении первого ребенка.

Если помощь при рождении ребенка уже была назначена к моменту установления опеки, усыновления, выплата помощи опекуну, усыновителю продолжается в таком же размере.