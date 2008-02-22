Черновецкий не может сидеть на горке золота и ничего не брать... для киевлян

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил начальнику Главного Управления труда и занятости Татьяне КИСЕЛЕВОЙ подготовить в течение 10 дней проект регистрации приезжих людей в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня во время расширенного заседания коллегии Киевской городской государственной администрации, на которой рассматривался вопрос трудоустройства безработных в столице.

«Вы все лишь должны поработать над тем – и это мое вам поручение, и все это в течение того времени, которое я обозначил, - чтобы мы нашли механизмы регистрации этих людей (приезжих), а они сегодня есть», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к Т.КИСЕЛЕВОЙ.

Мэр Киева подчеркнул, что на сегодня самая большая проблема для города в данном вопросе – «что не регистрируют людей, которые приезжают в Киев и забирают рабочие места у киевлян». Кроме того, отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, на сегодняшний день налоги приезжих в Киев на заработки в основном идут туда, где они зарегистрированы. Мэр высказал убеждение, что в руках Управления труда и занятости есть огромный потенциальный ресурс для города, который можно использовать, если найти механизм регистрации приезжих.

«Это все равно, что сидеть на какой-то горке из золота и ничего оттуда не брать для киевлян», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил Т.КИСЕЛЕВОЙ в течение 10 дней подготовить все необходимые документы для реализации идеи регистрации приезжих.

«Тогда мы получаем и доход в бюджет, и новые социальные программы, и благодарность от людей», - сказал городской председатель, говоря о реализации данной идеи.

Вместе с этим он сказал, что приветствует людей, которые приезжают в Киев, поскольку они много выполняют «разных важных функций и пополняют киевский бюджет, отчего он вырос почти в 5 раз всего за полтора года». Но, по его словам, в случае если вернутся старые времена и бюджет вдруг уменьшится до прежнего объема, то киевляне будут не довольны. Он еще раз подчеркнул, что на сегодня субвенция Киеву из госбюджета не учитывает реальное количество людей в Киеве, которые несут громадную нагрузку на инфраструктуру столицы. «Киев сегодня надо признать мегаполисом, надо изменить совершенно порядок цифр, которые нам обязаны передаваться Кабинетом министров, иначе это не справедливо, это проблема», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он сказал, что к решению этого вопроса необходимо подключить фракции в Верховной Раде, а, кроме того, он готов лично обсудить тему финансирования и регистрации приезжих с Президентом.

«Если нужно я пойду на доклад к Президенту. Мне он нужен этот доклад, чтоб я знал, как нам регистрировать людей», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.