В Киеве открыли мемориальную доску Борису Пастернаку

В Киеве на фасаде дома №9 по улице Чапаева установлена мемориальная доска российскому поэту Борису Пастернаку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО.

По его словам, Борис Пастернак не раз останавливался в Киеве именно в доме №9 по улице Чапаева у своего друга, профессора Киевского университета Евгения Перлина.

«Нам удалось разыскать этот дом, где мы и установили мемориальную доску», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

***Борис Пастернак (1890-1960) российский писатель еврейского происхождения, лауреат Нобелевской премии 1958 года в области литературы. Был вынужден отказаться от высшей писательской награды из-за травли со стороны советской власти.