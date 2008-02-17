Машинисты Харьковского метро приостановили голодовку

Машинисты Харьковского метрополитена, которые 11 февраля объявили голодовку с требованиями восстановить на работе их уволенных коллег и отстранить от должности начальника ГП «Харьковский метрополитен» Сергея МУСЕЕВА, приостановили акцию.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Харьковской организации Свободного профсоюза железнодорожников Украины Владимир ДЕМИДЕНКО, акция протеста приостановлена в результате договоренностей с новым руководителем метрополитена - исполняющим обязанности начальника Геннадием БРОНШПАКОМ о создании согласительной комиссии для урегулирования конфликта.

«Приказ о создании комиссии есть, палатки на площади Свободы свернуты, голодовка приостановлена», - сказал В.ДЕМИДЕНКО.

Он выразил надежду, что комиссия разберется в ситуации и предложит быстрый выход из ситуации. «Мы почувствовали желание нового руководителя вникнуть в суть проблем предприятия и требований коллектива», - сказал В.ДЕМИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля приказом министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО Сергей МУСЕЕВ отстранен от исполнения обязанностей начальника ГП «Харьковский метрополитен».

С.МУСЕЕВУ сохранена зарплата на период работы комиссии по проведению проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На тот же период исполняющим обязанности руководителя метрополитена приказом министра назначен Г.БРОНШПАК.

Между тем против смены руководства метрополитена выступает мэр Харькова Михаил ДОБКИН. 15 февраля во время встречи в Секретариате Президента мэр информировал Виктора ЮЩЕНКО о смене руководства в Харьковском метрополитене. По словам М.ДОБКИНА, Президент пообещал разобраться в сложившейся ситуации и «не допустить к руководству предприятием человека, способного вызвать конфликт между руководством подземки и трудовым коллективом».