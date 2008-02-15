Украина хочет присутствовать на нефтегазовом рынке России

На переговорах с Россией о ее вступлении в ВТО Украина намерена выразить желание присутствовать на российском нефтегазовом рынке через своих инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

Она выразила надежду, что путем диалога решение о присутствии Украины на нефтегазовом рынке России будет принято.

В то же время Р.БОГАТЫРЕВА подтвердила заинтересованность Украины в скорейшем вступлении России в ВТО. По ее словам, это позволит обеим странам играть по одним правилам на рынке.

Также секретарь СНБО подтвердила заинтересованность Украины в создании зоны свободной торговли с Россией.