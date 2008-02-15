Семенюк о правительстве, Президенте и Одесском припортовом заводе

Глава Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК не знает, как действовать фонду в отношении Одесского припортового завода: либо дорабатывать условия приватизации, либо объявлять о проведении конкурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМЕНЮК заявила сегодня журналистам.

«Я не знаю, какое поручение выполнять. У меня несколько поручений – в одном доделать, в другом – объявить. Я не знаю, какое лучше выполнять», - заявила В.СЕМЕНЮК.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, как Президент отреагировал на ситуацию с ОПЗ на сегодняшнем заседании СНБО, В.СЕМЕНЮК сказала: «Он даже не отреагировал на замечание. Был ТУРЧИНОВ – главное для них (для правительства) не изменения в законодательства, не пересмотр подходов к приватизации, а замена СЕМЕНЮК».

Как сообщал УНИАН, 14 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала председателя Фонда государственного имущества Валентину СЕМЕНЮК снять все преграды для честной и прозрачной приватизации Одесского припортового завода.

«Мы требуем сегодня от Валентины СЕМЕНЮК, которая нечестным путем осталась в этой должности, срочно снять все преграды для честной и прозрачной приватизации. Я понимаю, что для нее честная и прозрачная приватизация – это новость, но ей придется работать как руководителю Фонда госимущества в тех условиях, которые определяет правительство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также отметила, что замедление приватизации ОПЗ ставит под угрозу выполнение доходной части бюджета. «Сегодня Фонд госимущества останавливает честную прозрачную конкурентную приватизацию. Собственно, это является свидетельством того, что и руководство Фонда, и все, кто его поддерживает, хотят оставить теневую процедуру приватизации тех объектов, которые определены законами Украины и решениями правительства», - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, преграды для приватизации ОПЗ создаются для того, чтобы «оставить предприятие для теневой приватизации».

Напомним, 30 января Кабинет министров утвердил условия приватизации Одесского припортового завода. Стартовая цена 99,52% акций предприятия составила 3 млрд. грн. Оставшаяся часть акций (0,48%) уже продана на льготных условиях сотрудникам предприятия. Завод будет продан вместе с цехом перегрузки аммиака на конкурсе с элементами аукциона. При этом аммиакопровод, который находится на балансе предприятия, но не входит в его уставный фонд, останется в государственной собственности.

Однако, конкурс, запланированный на 6 февраля, не был объявлен.

11 февраля Кабмин распоряжением № 261-р утвердил новые условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Размер пакета и стартовая цена не изменились.

14 февраля Фонд государственного имущества Украины отказался объявить конкурс по продаже 99,52% пакета акций Одесского припортового завода, как планировалось ранее.

Согласно сообщению пресс-службы ФГИ, председатель Фонда В.СЕМЕНЮК не утвердила протокол заседания конкурсной комиссии с объявлением условий конкурса по продаже акций ОПЗ.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.